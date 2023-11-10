Sivas'ta Düz Yolda Kaza: Sürücü Yaralandı

Sivas-Erzincan Karayolu'nda meydana gelen kazada, düz yolda seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta düz yolda seyir halinde olan aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan Karayolu Sofular köyü yakınlarında meydana geldi. M.Ş. idaresindeki 34 UU 1224 plakalı Toyota marka araç düz yolda ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Yoldan çıkan araç su kanalına ters düşerek durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS