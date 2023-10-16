Haberler ›› Yaşam ›› Sivas'ta Demir Taşıma Kamyonuna Arkadan Çarpma Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Sivas'ta Demir Taşıma Kamyonuna Arkadan Çarpma Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Sivas'ta bir kavşakta meydana gelen kazada, demir taşıma kamyonuna arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.