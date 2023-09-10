Sivas'ta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Sivas'ta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahale anları dron ile havadan görüntülendi.

Sivas'ta boş arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çabası sonucu yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Merakum mevkiinde çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çevrede bulunan müstakil evlere sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları dron ile havadan görüntülendi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS