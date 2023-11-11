Sivas'ta Büyükbaş Hayvan Taşıyan Kamyonet Devrildi
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Sivas'ta M.Y. yönetimindeki büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve 1 hayvan telef oldu.
Sivas'ta büyükbaş hayvan taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 1 hayvan telef oldu.
M.Y. yönetimindeki 36 ABA 307 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolu Kovalı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.
Yaralanan M.Y, Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonetin kasasından yola savrulan 8 büyükbaş hayvandan biri telef oldu.
Kaynak: AA / Yaşam