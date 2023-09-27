Sivas'ta Bahçe Temizliği Yangına Neden Oldu

Sivas'ın Kangal ilçesinde, Süleyman Sağlık (80) bahçesindeki otları yakmak isterken komşusunun odunluğunu yaktı. Tutuşan otlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılıp, komşusu Saniye Ünal'ın odunluğuna sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, Süleyman Sağlık (80) bahçesindeki otları yakmak isterken komşusunun odunluğunu yaktı.

Kangal ilçesi Çetinkaya köyünde Süleyman Sağlık, bahçesindeki kuru otları temizlik amacıyla yakmak istedi. Tutuşan otlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılıp, komşusu Saniye Ünal'ın odunluğuna sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, köylülerin de desteğiyle yangını söndürdü. Yanan odunlukta zarar oluştu.