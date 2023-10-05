Sivas'ta Atılan Gelinlikler Toplandı

Sivas'ta boş bir araziye atılan onlarca gelinlik belediye ekiplerince toplandı. Toplanan gelinliklerin geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün Sivas kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tavra Deresi kenarına atılan onlarca gelinlik, Sivas Belediyesi temizlik ekiplerince toplandı. Kentte merak konusu olan gelinliklerin kim veya kimler tarafından atıldığı ise hala bulunamadı. Yıpranmış ve kullanılmış olduğu görülen gelinliklerin geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi. - SİVAS