Sivas'ta Aracın Bagajında Bulunan Yılan Kurtarıldı

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde bir aracın bagajına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya salındı. Yılanın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Sivas'ta bir aracın bagaj kısmına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkartılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Aracına yılanın girdiğini fark eden sürücü aracını Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürdü. Duruma el atan itfaiye ekipleri uzun uğraşlarının ardından aracın arka koltuklarını sökerek benzin pompası ve deposu arasına giren yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen yılan daha sonra doğal yaşamına bırakıldı. - SİVAS