Sivas'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan anız yangını paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Sivas'ta öğle saatlerinde başlayan anız yangını paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Sivas'ta öğle saatlerinde anız yangını çıktı. Porsuk köyü yolu üzerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Dumanlar Sivas kent merkezinden görülebilir boyuta ulaştı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arazi yangını yerleşim yerlerine sıçramadan ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SİVAS