Sivas'ta Aç ve Susuz Kalmış Leylekler Kurtarıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Esenkaya köyünde elektrik direğinde aç ve susuz kalan 2 leylek, ekiplerce kurtarılıp beslendikten sonra başka bir yuvaya yerleştirildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Esenkaya köyünde elektrik direğinde aç ve susuz kalan 2 leylek, ekiplerce kurtarılıp beslendikten sonra başka bir yuvaya yerleştirildi.

Elektrik direğindeki yuvada bulunan iki leyleğin uzun süredir yuvadan ayrılmaması üzerine köylüler, durumu Suşehri Arama ve Kurtarma Derneği (SUKUT) ile Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle yuvada bulunan leyleklere ulaştı.

Sıcak havada uzun süredir aç ve susuz kalarak bitkin düştükleri belirlenen leylekler, yuvadan indirildikten sonra ekiplerce beslendi.

Leylekler, daha sonra başka bir yuvaya konuldu.