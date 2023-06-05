Sivas'ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Sivas'ta düzenlenen etkinlikte, çevre bilincinin önemi vurgulandı ve atık malzemelerden yapılan enstrümanlarla müzik dinletisi sunuldu. Atık yağ ve pil toplama yarışmalarında dereceye giren kişi ve okullara ödüller takdim edildi.

Sivas'ta, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Hasbahçe'de düzenlenen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, çevre konusunda atılacak adımların çocukların geleceğine yapılacak en önemli yatırım olduğunu belirtti.

Çevre bilincinin önemine değinen Şimşek, "Sahip olduğumuz bu tabii güzelliklerle emsali olmayan ilimizi, doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanıp, yenilebilir enerji kaynaklarımıza sahip çıkarak yeşil, tertemiz bir çevre bilinciyle gelecek nesillere taşımalıyız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından çevre andı okunarak, atık malzemelerden yapılan enstrümanlarla müzik dinletisi sunuldu.

Atık yağ ve pil toplama yarışmalarında dereceye giren kişi ve okullara ödüllerin takdim edildiği etkinliğe, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, il protokolü ve öğrenciler katıldı.