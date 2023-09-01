Sivas'ta 4 Eylül Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor

SİVAS'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na su takviyesi amaçlı isale hattı projesi sürerken; su seviyesi yüzde 12 olan barajda 60 günlük su kaldı.

Kuraklık nedeniyle Sivas'ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı'nda; 2022'de su seviyesinin düşmesinin ardından kentin su ihtiyacı için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda kent merkezine 54 kilometre uzaklıktaki Hafik ilçesi sınırlarındaki Pusat Özen Barajı'ndan su aktarımı için isale hattı projesi hayata geçirildi. Projede öncelik olarak 1'inci etapta 14 kilometrelik hat çekilerek, kentin su ihtiyacı kısa süreli çözüldü. Son zamanlarda yağan yağmurların etkisiyle 4 Eylül Barajı'ndaki su seviyesi de yüzde 12'ye geldi ancak istenilen düzeye ulaşamadı. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajda, 60 günlük su kaldı.

'BU YIL İÇERİSİNDE BİTMİŞ OLACAK'

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentte görev yapan basın mensuplarıyla istişare toplantısı bir araya geldi. Başkan Bilgin, çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, "Pusat Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su getirecek hattın çalışmaları, inşallah bu yıl içerisinde bitmiş olacak. Geçen yıl Seyfebeli'ne kadar gelen 38 kilometrelik sulama hattından acil olan, Sivas'ı sıkıntıdan kurtarmak adına 14 kilometrelik hattın yapımı yapıldı. Şu anda Tavra Deresi ve barajdan su kullanıyoruz. Ama projenin devamı inşallah bu yıl içerisinde bitecek. Zaten bu daha önce planlanan bir projedir. Pusat-Özen Barajı yapılırken; yıllık 10 milyon metreküp suyundan Sivas'a içme suyu olarak planlanmış ve o suyun buraya gelmesi noktasında başlayan bir projedir" dedi.

'EYLÜLDEN SONRA SU VERECEĞİZ'

4 Eylül Barajı'nda fazla su olmadığını söyleyen Bilgin, "Önümüzde 60 günlük bir su var. Şöyle bir algı var. Yağmurlar yağdığı için barajın dolduğu ile ilgili bir algı var. Maalesef 4 Eylül Barajı, o çok yağan yağmurlar neticesinde yüzde 12 doluluk oranına ulaşmıştı. Geçen yıl sıfırdı; bu sene yüzde 12 doluluk oranına ulaştı. Eylül ayından sonra tekrar Pusat-Özen Barajı'ndan su vermeye başlayacağız" diye konuştu.