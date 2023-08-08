Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Ortaokulu mezunları 50 yıl sonra bir araya geldi

Ulaş Ortaokulu'nun 1973 yılı mezunları, Ulaş'ta buluşarak okul günlerini yad etti ve öğretmenlerini andı. Buluşmayı geleneksel hale getireceklerini dile getiren mezunlar, gelecek yıl daha kalabalık bir organizasyon yapmayı planlıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Ortaokulunun 1973 yılı mezunları, 50 yıl sonra bir araya geldi.

İlçede bir araya gelen mezunlar, buluşmanın mutluluğunu yaşayarak okul günlerini yad etti ve öğretmenlerini andı.

Hollanda'dan izinli olarak gelen İlhami Öntaş, AA muhabirine, telefonla görüştükten sonra Ulaş'ta buluşma kararı aldıklarını söyledi.

Antalya'dan ve İstanbul'dan gelen arkadaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Öntaş "50 yıl sonra okul arkadaşlarımla tekrar görüşmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Okulda yaşadığımız tatlı günlerimizi andık, öğretmenlerimizi yad ettik. Vefat eden arkadaşlarımızın mezarlarını, büyüklerini ziyaret ettik." dedi.

Buluşmayı geleneksel hale getireceklerini dile getiren Öntaş, "Önümüzdeki yıl, diğer mezun arkadaşlarla irtibata geçerek katılmalarını sağlayıp daha kalabalık bir organizasyon yapacağız." diye konuştu.

Ulaş Ortaokulu mezunları, kendilerini evlerinde misafir eden okul arkadaşlarından Abidin Çıldır, Hıdır Kaya, Bilal Üre, Mukaddes Işık, Çetin Karaçoban ve Nebi Aksoy'a teşekkür etti.