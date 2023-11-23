Sivas Belediyesi, Sivas'ın sembollerinden olan 'Tek ağaç' kuruyunca yerine yenisini dikti. Sivaslıların buluşma noktası olan ağaç, kentin simgesi haline gelmişti.

Sivas'ın sembolü olan tek ağaç kurumuştu, yerine yenisi dikildi

Sivas'ın sembolü olan tek ağaç kurumuştu, yerine yenisi dikildi

Sivas Belediyesi, Sivas'ın sembollerinden olan "Tek ağaç" kuruyunca yerine yenisini dikti

SİVAS - Sivaslıların buluşma noktası olan, adres tarifinde kullandıkları ve şehrin simgesi haline gelen "Tek ağaç" geçtiğimiz aylarda kurumuştu. Sivas Belediyesi Sivas'ta kendiliğinden gelişen "Tek ağaç" alışkanlığının devamı için yerine yenisini dikti.

Sivas'ta vatandaşların buluşma noktası olarak bilinen 'Tek Ağaç' geçtiğimiz yıl kentte etkili olan fırtına sonucu kökünden oynayarak kurudu. Sivas'ta simgeleşen ağacın kuruması Sivaslıları üzdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ağaç yeniden yeşertilemedi. Sivas Belediyesi de kuruyan ağacı sökerek yerine yeni bir fidan dikti. Tek ağacın yerinin dolması Sivaslıları sevindirdi.

Üzerinde bulunan kuş yuvaları ile kanatlı hayvanlara da ev sahipliği yapan tek ağaç, kentin sembolü haline gelmişti. Vatandaşların buluşma noktası olan ağaç, aynı zamanda birçok etkinliğe de şahitlik ediyordu. Evlilik tekliflerinin yanı sıra kentte düzenlenen basın açıklamaları bu ağacın önünde yapılıyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en güzel meydanlarından birisi olan Sivas kent meydanındaki tek ağaç son zamanlardaki şiddetli fırtınalardan dolayı hastalanması nedeniyle ilgili birimlerden aldığımız raporlar doğrultusunda bugün itibarıyla yerinden sökülerek yerine asırlık meydana çınar ağacı diktik. İnşallah Sivaslılarla 'çınarın altında buluşalım' diyerek aynı şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Eskinin yerini tutmamış ama bu da güzel olmuş"

Şifa Şimşek, yeni dikilen ağacın güzel olduğunu söyleyerek, "Tek ağaç herkesin buluşma noktasıydı, şimdi yerine çınar ağacı dikmişler. Açıkçası önceki ağacın tadını vermemiş, alan şu anda biraz daha boş duruyor. Önceki ağaç kurumuştu şimdi değiştirmişler. Bu ağaç eskinin yerini tutmamış ama bu da güzel olmuş" diye konuştu.

"Sivas aynı ama ağaç yok"

Mustafa Hardal, "Ben İstasyon caddesinden geliyordum ağacı göremeyince şaşırdım. Etrafıma baktım Sivas aynı ama ağaç yok" dedi.

"Sivaslıların buluşma noktası"

Ali Cici, tek ağacın Sivaslıların buluşma noktası olduğunu ifade ederek, "Burası Tek ağaç olarak geçiyor. Eski ağacı kaldırıp yerine yenisini koymuşlar. Burası Sivaslıların buluşma noktası. Yeni dikilen ağacın da büyüyünce daha güzel olacağına inanıyoruz" dedi.