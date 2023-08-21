Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gürün ilçesi İncesi mevkiinde meydana geldi. F.A. idaresindeki 34 ACN 134 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip takla atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan K.B. ve E.G. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan F.A., Sivas'a sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS