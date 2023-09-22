Sivas Gemerek'te 2 Bin Dekarlık Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2 bin dekarlık alanda etkili olan ot yangını kontrol altına alındı.

Yangın, Elmalı mevkiinde hasadı yapılmış buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisi ve kuru samanların tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın, kısa sürede geniş otluk alana yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 2 bin dekar alan etkilendi. - SİVAS