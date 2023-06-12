Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Sanat, Düşünce, Edebiyat Kulübü ve öğrenciler tarafından Şifa Özel Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören çocuklara yönelik 'Çocuklarla Yaza Merhaba Etkinliği' düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "Çocuklarla Yaza Merhaba Etkinliği" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Sanat, Düşünce, Edebiyat Kulübü ve öğrenciler tarafından Şifa Özel Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören çocuklara yönelik "Çocuklarla Yaza Merhaba Etkinliği" düzenlendi.

Kulüp akademik danışmanı Mehtap Çifçi tarafından koordine edilen etkinliğe akademisyenler, öğrenciler, merkezde eğitim gören çocuklar ve aileleri katıldı.

Bu tür etkinlikleri sürekli hale getirdiklerini belirten Çifçi, üniversitelerin sadece bilimsel çalışma ve eğitim faaliyeti yapılan yerler olmadığını aynı zamanda sosyal sorumluluk anlamında da görevleri olduğu belirtti.

Öğrenciler, etkinlikte özel eğitimli çocuklarla oyunlar oynadı ve boyamalar yaptı.

Programın sonunda çocuklara hediye dağıtılarak pasta kesildi.