Sıvaları dökülen eski bina iyileştirme bekliyor

Eskişehir'de sıvaları dökülen eski tip bir binanın önüne güvenlik şeridi çevrilirken, çevre binalarda yaşayan vatandaşlar bir olumsuzluk yaşanmaması için yapının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Eskişehir'de sıvaları dökülen eski tip bir binanın önüne güvenlik şeridi çevrilirken, çevre binalarda yaşayan vatandaşlar bir olumsuzluk yaşanmaması için yapının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi Dumrul Oğlu sokakta bulunan bir binanın bazı bölümlerindeki sıvaların dökülmesi dikkat çekiyor. Üç katlı bir binanın 3'üncü katındaki balkonun belli kısmının sıvasının kaldırıma döküldüğü görülürken, çatı bölümünde de bazı aşınmaların olduğu göze çarptı. Binanın ikinci katında bulunan balkondaki bazı sıvaların aşındığı da tehlikeli durumu ortaya çıkardı.

Öte yandan çevre binalarda yaşayan bazı vatandaşlar, söz konusu binanın bulunduğu kaldırımın bir bölümüne güvenlik şeridi çekildiğini, binanın sıvalarının döküldüğü kısımlarının olumsuz bir durumun yaşanmaması adına kısa zamanda tekrar yapılması gerektiğini belirtti. - ESKİŞEHİR