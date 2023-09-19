Şişli Fulya Mahallesi'nde Elektrik Arızası: 7 Bina 4 Gündür Elektriksiz

ŞİŞLİ Fulya Mahallesi'nde Cuma akşam saatlerinde yeraltı elektrik kablolarında yaşanan elektrik arızası nedeniyle 7 binaya 4 gündür elektrik verilemediği yönündeki iddialar üzerine BEDAŞ'tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, arızanın gerçekleştiği alanda inşaat çalışmasına ait konteynerler bulunduğundan arızaya müdahalenin mümkün olmadığı belirtildi.

Şişli Fulya Mahallesi'nde yeraltı elektrik kablolarının patlaması nedeniyle bazı binalara elektrik verilemediği öne sürüldü. Yaşanan olaya ilişkin BEDAŞ yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki söz konusu bölgede yaşanan enerji sıkıntısının tek bir nedeni bulunmamaktadır. İlk olarak 15 Eylül Cuma akşamı bölgeyi besleyen trafo merkezinde yaşanan arıza nedeniyle 3 bina durumdan etkilenmiş ve ekiplerimizin müdahalesi sonucunda bölgenin hızla enerjilendirilmesi sağlanmıştır. Ardından cumartesi sabah yeni bir arıza yaşanmış ve ekiplerimiz arızanın kaynağını araştırırken abonelerimizin mağduriyet yaşamaması için geçici olarak bölgeye enerji verilmiştir. Son olarak pazar günü meydana gelen kalıcı arıza kesintisinde ise; kamusal alanda bulunan yer altı kablolarımızdaki arıza noktasının üzerinde bir inşaat çalışmasına ait konteynerler bulunduğundan, ekiplerimizin tüm gün çalışmalarına rağmen arızaya müdahaleleri mümkün olamamıştır."

"BÖLGEDEKİ ECZANEDEN JENARATÖR TALEBİ OLMADI"

Pazartesi günü konteyner altında bulunan kabloların iptal edilerek bölgenin başka bir hat üzerinden enerjilendirilmesi çalışmalarına başlandığının belirtildiği açıklamada, "Kesintilerden etkilendiğini ifade eden eczanenin ise ilaçlarının korunmasına yönelik tarafımıza herhangi bir jeneratör talebi olmamıştır. Kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak için gece gündüz çalışan ekiplerimiz ne yazık ki zaman zaman yanlış yerlere park edilen araçlar nedeniyle arızalara müdahalede sıkıntı yaşamaktadır. Tüm bu süreçte BEDAŞ olarak abonelerimizin enerji ihtiyacına yanıt vermek için ekiplerimizin 7 gün 24 saat esası ile çalıştığını belirtir, abonelerimize gösterdikleri anlayış için teşekkürlerimizi sunarız" denildi.