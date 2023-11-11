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Şişli'deki AVM'de Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

Şişli'deki bir alışveriş merkezinde (AVM) elektrik panosunda çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü. AVM'deki oyun alanında bulunan elektrik panosunda yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı ve duman oluştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek duman tahliyesi yaptı. Yangın nedeniyle AVM'nin otoparkındaki araçlar tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı.