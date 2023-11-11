Şişli'deki AVM'de Elektrik Panosunda Yangın Çıktı
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Şişli'deki bir alışveriş merkezinde (AVM) elektrik panosunda çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü. AVM'deki oyun alanında bulunan elektrik panosunda yaşanan arıza nedeniyle yangın çıktı ve duman oluştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek duman tahliyesi yaptı. Yangın nedeniyle AVM'nin otoparkındaki araçlar tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı.
Şişli'deki bir alışveriş merkezinde (AVM) elektrik panosunda çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.
AVM'deki oyun alanında bulunan elektrik panosunda yaşanan arıza nedeniyle küçük çaplı yangın çıkarken duman oluştu.
Durumu fark eden görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine oyun alanına gelen ekipler yangına müdahale ederek duman tahliyesi yaptı.
Yangın nedeniyle AVM'nin otoparkındaki araçlar da tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı. Otoparka, araç girişine izin verilmedi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından otopark yeniden hizmete açıldı.