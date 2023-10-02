Şişli'de Tünel Kazası: Cip Beton Ayağına Çarptı, 4 Yaralı

Şişli, Kağıthane Tüneli'nde meydana gelen kazada bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek viyadüğün beton ayağına çarptı. Kazada cipin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi araçta sıkıştı. Yaralılar itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ŞİŞLİ, Kağıthane Tüneli'nde seyir halindeki bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel çıkışında viyadüğün beton ayağına çarptı. Kazada cipin sürücüsü ve yanındaki 3 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye tarafından araçtan kurtarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza, Kağıthane Tüneli'nin Şişli çıkışında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tünel içerisinde seyir halinde bulunan F.T. yönetimindeki 34 FNM 253 plakalı cip, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Cip, refüjü aşarak viyadüğün beton ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipte bulunan sürücü F.T. ve beraberindeki H.A., C.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cipte sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasından sonra cipten çıkardığı yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulanslara taşınarak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan cipin sürücüsü F.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan cip çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

CAMI KAPATIRKEN BİR PARÇA GELDİ, ÇIĞLIK DUYDUM

Kazadan sonra yardıma koşan Selin Can, "Ben karşıdaki blokta oturuyorum. Tam da yağmur yağdığı için camı kapatmaya gittim. Birden önüme şöyle bir parça düştü. Daha sonra yıldırım gibi bir ses duyduk. Dışarı baktığımızda çığlık sesi duyunca koşarak arkadaşlarımla indim. Sanırım tünelden hızlarını alamamışlar. Bir kurye arkadaşın dediğine göre 200 ile geliyorlardı. Virajı alamadıkları için de çarpmışlar duvara. İçeride 4 kişi vardı. Biri ağır yaralıydı, sürücü çıkamamıştı. Kalan üçü dışarıdaydı. Diğerlerinin durumu iyiydi de sürücünün durumu iyi değildi" dedi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.