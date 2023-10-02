Şişli'de trafik kazaları mahalleliyi isyan ettirdi

ŞİŞLİ'de, cadde ile sokak kesişiminde yaşanan trafik kazaları mahalleliyi isyan ettirdi. Sürücülerin, Büyükdere Caddesi'ne geçişte kullandıkları sokakta hemen her gün kaza yaşandığını belirten mahalleli, sokağa hız tümseği konulmasını talep ediyor. Son olarak dün yaşanan ve otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Esentepe Mahallesi Eczacı Sokak'ta sık sık yaşanan trafik kazaları mahalleliyi isyan ettirdi. Sürücülerin, Büyükdere Caddesi'ne geçiş için kullandıkları sokakla Kardeşler Caddesi'nin kesişme noktasında sık sık hasarlı ya da yaralanmalı kazalar yaşandığını ifade eden mahalleli, yetkililere bildirilmesine rağmen soruna çözüm bulunamamasından şikayetçi.

"ESNAF OLARAK ŞİKAYETÇİYİZ"

Sokakta esnaflık yapan Şemsettin Önel, "Burada 3 yol ağzı var. 4 yolu 1 yola vermişler. Buradan Büyükdere Caddesi'ne gidiyorlar. Buraya bir set istiyoruz. Çünkü arabalar hem karşıdan hem yan yoldan geliyor, bu kez de birbirlerine çarpıyorlar. Bir de köşe başlarına araba park ediyorlar, sürücüler yolu göremiyor. Haftada en az 2-3 kaza oluyor. Geçenlerde bir kaza oldu, sürücü karşı mahalleye kaçtı. Minibüse ve 2 arabaya vurdu, araba ters döndü. Bu nedenle buraya bir çare bulunmasını istiyoruz. Biz esnaf olarak bu durumdan şikayetçiyiz" diye konuştu.

SON KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Son olarak, dün saat 02.00 sıralarında yaşanan kazada, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün karşı kaldırıma düştüğü kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, Kardeşler Caddesi'nden Büyükdere Caddesi'ne yönelen bir otomobilin, sokaktan aynı yöne ilerleyen motosikletliye çarptığı görülüyor. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü çarpmanın da etkisiyle karşı kaldırıma düşüyor.