Şişli'de Servis Minibüsünde Yangın Çıktı

ŞİŞLİ'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki servis minibüsünde yangın çıktı. Şoför tarafından emniyet şeridine çekilen minibüs alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. 34 LNG 053 plakalı servis minibüsünden dumanların yükseldiğini gören şoförü, minibüsü emniyet şeridine çekti. Kısa sürede alevler büyürken minibüs adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.