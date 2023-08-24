Şişli'de Servis Minibüsünde Yangın Çıktı

Yangın saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. 34 LNG 053 plakalı servis minibüsünden dumanların yükseldiğini gören şoförü, minibüsü emniyet şeridine çekti. Kısa sürede alevler büyürken minibüs adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

"SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM"

Servis şoförü Fatih Özer, alevlerin bir anda büyüdüğünü belirterek, "Sağdan soldan uyarılar alınca, alev vardı. Koku gelmeye başladı. Hemen zaten sola çektim. İndim yangın tüpünü aldım. Söndürmeye çalıştım ama alev yükselince mecburen aşağı inmek zorunda kaldım. Minibüs boştu, personeli indirmiştim" dedi.