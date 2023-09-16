Şişli'de Şerit Değiştirme Kazası: 2 Kadın Yaralandı

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında, şerit değiştirmeye çalışan bir sürücü takla atan otomobil ile çarpıştı. Kazada, takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulurken, diğer araçtaki 2 kadın hafif şekilde yaralandı.

ŞİŞLİ'de, şerit değiştirmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobil, arkadan gelen otomobille çarpışarak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçtaki 2 kadın hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Çağlayan'dan Kasımpaşa yönüne ilerleyen 34 KKN 39 plakalı otomobilin sürücüsü, sağ şeritten sola geçmek için manevra yaptığı sırada arkasından gelen 34 SC 023 plakalı lüks otomobille çarpıştı. Araçlar kaza sonucu refüje doğru savrulurken, 34 KKN 39 plakalı otomobil takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsünün burnu dahi kanamazken, diğer otomobildeki 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.