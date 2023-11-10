Şişli'de Metruk Binada Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Yaşam Haberleri
Şişli Fulya Mahallesi'nde bulunan tek katlı metruk binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şişli'de yangın çıkan tek katlı metruk binada bir kişi ölü bulundu.
Fulya Mahallesi Fikir Sokak'taki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tek katlı binanın çatısını sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında binada yanmış ceset bulundu.
Ceset, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından morga götürüldü.
Polisin yangınla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam