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Şişli'de Metruk Binada Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şişli Fulya Mahallesi'nde bulunan tek katlı metruk binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.