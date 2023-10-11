Şişli'de Kaldırım Çöktü, Kadın Yaralandı

ŞİŞLİ'de yolda yürürken çöken kaldırımın oluşturduğu çukura düşen 38 yaşındaki Gülcan Nazşen, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden kadının olay anında yanında olan arkadaşı Ahmet Atıcı, "İş yerinden çıktığımız sırada oldu. Arkadaşımız bizim bir iki metre önümüzden giderken bir anda yol çöktü. Arkadaşımız içinde kaldı. Yaklaşık 2-3 metrelik bir çukur. Etrafı boştu" dedi.

Nazşen'in sağlık durumuyla ilgili konuşan Atıcı "Gördüğümüz kadarıyla sağlık durumu çıkarken biraz daha iyiydi. Olayın şokunu yaşıyordu, hiçbir şey söyleyemedi" diye konuştu.

38 yaşındaki Gülcan Nazşen, Şişli'deki iş yerinden Gültepe yönüne doğru öğle arasında arkadaşlarıyla yemeğe giderken yürüdüğü kaldırım çöktü. Esentepe Harman 1 Sokak üzerinde saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda Nazşen, çöken kaldırımın oluşturduğu çukurun içine düştü. Yolda birkaç metre gerisinden yürüdüğü arkadaşları Nazşen'in çukura düştüğünü görünce hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Nazşen, hafif yaralı şekilde itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle çukurun içinden çıkarıldı. Nazşen, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden kadının olay anında yanındaki arkadaşlarından biri olan Ahmet Atıcı yaşadıklarını anlattı. Atıcı, Nazşen'in kontrollerinin devam ettiğini, şu an için sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

ÇIKARKEN OLAYIN ŞOKUNU YAŞIYORDU

Atıcı, "Olay iş yerinden çıktığımız sırada oldu. Arkadaşımız bizim bir iki metre önümüzden giderken bir anda yol çöktü. Arkadaşımız içinde kaldı. Yaklaşık 2-3 metrelik bir çukur. Etrafı boştu. Şu anda kendisi hastanede. Gerekli kontrolleri yapılıyor. Şu anda kontrolleri devam ediyor. İnşallah bir şey çıkmaz diye ümit ediyoruz. Hemen itfaiye ekiplerini çağırdık. Yolda araçların geçişine izin vermedik çünkü kenarlarda araçlar vardı. O araçların boşluğa düşmesi demek arkadaşımızın daha büyük bir zarara uğraması demekti. İtfaiye ekiplerini de hemen köşede durdurduk, yolda boşluk olduğunu söyledik. İtfaiye ekipleri merdiven indirdiler, o şekilde kurtardılar. Dikkatli bir şekilde çünkü etrafı komple boştu çöken yerin. 4 kişi işten çıkmıştık, üçümüz biraz daha gerideydik. O sıcaklık anında bir şey varsa da çok belli olmuyor ama gördüğümüz kadarıyla biraz daha sağlık durumu iyiydi çıkarken. Olayın şokunu yaşıyordu, hiçbir şey söyleyemediö dedi.

HER GÜN O YOLDAN GEÇİYORUZ?

Atıcı, 'Şokunu yaşıyordu hatta ben de telefonun yanında mı diye sordum. Çünkü hastaneye gidince haber alamayacaktık. Genel sağlık durumu iyi gözüküyordu. Ama sıyrıklar, morluklar vardı. Allah korudu diyebiliriz. Her gün o yoldan geçiyoruz, Gültepe'ye doğru gidip yemeğimizi orada yiyoruz. Normal kaldırımdı ama altı tabi bomboş olmuş. Parke taşları havada duruyor, o şekildeydi. Çok tehlikeliymiş daha büyük bir şeyler olmadan fark edilmesi de bir yandan iyi olacak diye düşünüyorum. 1 metrede fiber kablo ya da elektrik kabloları tam bilmiyorum, onlar vardı, onların üzerine düştü. O da biraz yumuşattı diye tahmin ediyoruzö ifadelerini kullandı.