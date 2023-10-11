Şişli'de Kaldırım Çöktü, Kadın Yaralandı
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Şişli'de meydana gelen kaldırım çökmesi sonucu bir kadın yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Güvenlik tedbirleri alınırken, çökmenin meydana geldiği yerde çalışmalar devam ediyor.
ŞİŞLİ'de kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşen kadın yaralandı.
Olay saat 12.15 sıralarında Esentepe Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Gülcan N. yürürken bir anda kaldırım çöktü. Oluşan çukura düşen kadını itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı. Gülcan N. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yolda başka çökmelerin yaşanması ihtimaline karşılık güvenlik tedbiri alındı. Oluşan çukurun yakınındaki 3 otomobilin çevresinde de güvenlik amacıyla önlem alındı. Ekiplerin çökmenin meydana geldiği yerdeki çalışmaları devam ediyor.