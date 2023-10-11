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Şişli'de Kaldırım Çöktü, Kadın Yaralandı

Şişli'de meydana gelen kaldırım çökmesi sonucu bir kadın yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Güvenlik tedbirleri alınırken, çökmenin meydana geldiği yerde çalışmalar devam ediyor.