Şişli'de Dron Destekli Kırmızı Işık İhlali Denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Şişli'de dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uyguladı. Kırmızı ışıkta durmayan 2 sürücüye 1902 lira, kask takmayan 3 sürücüye 1308 lira, muayenesi olmayan iki aracın sahibine de 1902 lira para cezası kesildi.
Şişli'de dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Piyalepaşa Bulvarı'nda denetim noktası oluşturdu.
Havadan dron destekli yapılan denetimde, kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi.
Kırmızı ışıkta durmayan 2 sürücüye 1902 lira, kask takmayan 3 sürücüye 1308 lira, muayenesi olmayan iki aracın sahibine de 1902 lira para cezası kesildi.