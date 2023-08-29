Şişli'de Dron Destekli Kırmızı Işık İhlali Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Şişli'de dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uyguladı. Kırmızı ışıkta durmayan 2 sürücüye 1902 lira, kask takmayan 3 sürücüye 1308 lira, muayenesi olmayan iki aracın sahibine de 1902 lira para cezası kesildi.