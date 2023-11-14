Şişli'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Yaşam Haberleri
Şişli'de bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı.
Şişli'de binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yayla Mahallesi Çeşme 1. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı katta bulunan bir kişi yara almadan kurtuldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü.
Kaynak: AA / Yaşam