Haberler ›› Yaşam ›› Şişli'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı.