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Şişli'de ATM'lere bağlı elektrik kofrası patladı

Yaşam Haberleri

Şişli'de ATM'lere bağlı olan elektrik kofrası patlayarak alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de ATM'lere bağlı olduğu elektrik kofrası patlayarak alev aldı. Yangın, hattın elektriği kesildikten sonra itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kofranın patlaması ve yanması cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Mecidiyeköy Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATM'lerin  bulunduğu alandaki elektrik kofrası büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı. Ara ara patlamalarla büyüyen alevler korku ve paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hattın elektriği kesildikten sonra yangın söndürüldü. Kofrada başlayan yangın cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, patlamalarla kofranın alev alması ve yanması görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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