Şişli'de 7 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Yaşam Haberleri
Şişli'de bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda ölü ya da yaralı olmazken çatı katında hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Şişli'de 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonucu binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam