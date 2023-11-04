Haberler ›› Yaşam ›› Şişli'de 7 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Şişli'de 7 Katlı Binada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Şişli'de bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda ölü ya da yaralı olmazken çatı katında hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.