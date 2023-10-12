Şişli'de 5 Katlı Binada Yangın: 1 Yaralı, 1 Kişi Kurtarıldı

Şişli'de 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı ve çatıda mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ŞİŞLİ'de 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın sırasında 1 kişi yaralanırken, çatıda mahsur kalan kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi Deniz Sokak'ta 5 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binanın üst katında dumandan etkilenen bir kişi ise çatıya çıkarak yan binaya geçti. Çatıda mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla merdiven aracına alınarak kurtarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.