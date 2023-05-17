Sis bulutları denizden gelerek şehrin üzerinden böyle geçti

Sinop'ta seyrine doyum olmayan sis manzarası

SİNOP - Sinop'ta denizden gelerek şehrin üzerinden geçip daha sonra da kaybolan sis bulutları, seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu.

Sinop'ta sabah saatlerinde güneşli hava, sis bulutlarıyla birleşti. Deniz üzerinden alçaktan gelen bulutlar şehrin üzerinden geçti, görenleri adeta büyüledi. Gezi için Şahin Tepesi mevkisinde bulunan üniversite öğrencileri eşsiz manzara karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

Üniversite gezisi için Antalya'dan geldiğini söyleyen Ayşe Berra Özdamar, "Sabah saatlerinde geldiğimizde daha çoktu, tüm Sinop'un üzerindeydi sis. Şimdi biraz dağılmış durumda. Sanırım öğlene kadar dağılır, sonra tekrar sis gelir. Gün aşırı sisli bir hava gözüküyor. Görünüş olarak çok güzel, Sinop'un manzarası bizi büyülüyor" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Semanur Doğan, "Gezmeye gelmiştik, bugün Şahin Tepesi'ndeyiz. Çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Fotoğraf çekindik, ilk defa böyle şehrin sisler altında olduğunu tepeden görüyorum. Çok güzel bir manzara, gelenlere tavsiye ederim, burada şehir ayaklarının altında gibi" dedi.