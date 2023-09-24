Şirvan'da fıstık toplarken ağaçtan düşen kişi yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesinde fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ahmet Yuğruş yaralandı. Yuğruş, tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Ormanbağı köyündeki bahçesinde fıstık hasadı için ağaca çıkan Ahmet Yuğruş, dalın kırılması sonucu düştü.
Yuğruş, köylüler tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kolunda kırıklar tespit edilen Yuğruş, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA / Yaşam