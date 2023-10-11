Şırnak Yaylalarına Son Göçer Yola Çıktı

Şırnak yaylalarına gelen son göçer, 400 küçükbaş hayvanıyla bir aylık yolculuğa başladı. Kışlaklara dönmek için yola çıkan göçer, karlı dağları geçerek evine ulaşmaya çalışıyor.

Şırnak yaylalarına gelen besicilerden sonuncusu, 400 küçükbaş hayvanıyla Siirt'te gitmek için yaklaşık bir ay sürecek yolculuğu başladı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasına her yıl bahar aylarında gelen binlerce göçer ve yüzbinlerce koyun ve keçi sürüsü soğuyan havalarla birlikte 5 aylık yayla mesaisi bittikten sonra evin yolunu tuttu.

Siirt'ten Şırnak yaylasına gelen göçerler ise kışlaklara dönmek için erkenden çıkmalarına rağmen yaylada kalan son göçer, 400 adet küçükbaş hayvanıyla dün itibariyle bir aylık yorucu yoluculuğa koyuldu. 1 ay sonra evine varacak olan göçer, yeğeniyle beraber karlı dağları geçerek evine ulaşmaya çalışıyor.

Göçer Mehmet Sait Gök, yıllardır çobanlık yaptığını belirterek her yıl son göçer olma unvanını aldığını söyledi. Sonbaharla birlikte geceleri soğuk olduğunu ifade eden Gök, "Bizde gideceğiz. 5 ay kalıyoruz burada artık havalar soğuduğu için bizde idare edemiyoruz. Mecbur yürüyerek evlerimize gideceğiz" dedi. - ŞIRNAK