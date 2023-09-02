Şırnak'ta piknikte suya giren iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy yakınlarından geçen Habur Çayına giden iki kuzen suda boğuldu. Jandarma ve köylülerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak'ta gittikleri piknikte suya giren iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy yakınlarından geçen Habur Çayına giden iki kuzen girdikleri suda boğuldu. Ailelerin çocuklarına ulaşamayınca jandarmaya bilgi verdi. Jandarma ve köylüler dere kenarında arama çalışmaları başlattı. Resul Berk (15), Nurallah Berk (12) isimli iki kuzenin dere kenarında elbiseleri bulundu. Aramaları devam ettiren jandarma ekipleri ve köylüler iki çocuğun cansız bedenine ulaştı. İki çocuğun cansız bedeni sudan çıkarılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK