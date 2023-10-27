Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni tutmayan bir kamyon, bariyerlere çarparak alev aldı. Kamyon kullanılamaz hale gelirken, şoförün sinir krizi geçirdiği belirtildi.

Şırnak'ta Kamyon Bariyerlere Çarptı ve Alev Aldı

ŞIRNAK'ta bariyerlere çarparak alev alan kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde Y.S. idaresindeki 01 YK 996 plakalı kömür yüklü kamyon, polis güvenlik noktası yakınlarında iddiaya göre; freni tutmayınca bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev alırken, şoför durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler alevleri söndürürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyon şoförü sinir krizi geçirirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)