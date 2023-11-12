Şırnak'ta elektrik kontağından çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ın merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 4 çocuktan biri hayatını kaybetti. Diğer çocukların durumu ise ağır.

Şırnak'ta bir binanın zemin katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangında dumandan etkilenen 4 çocuktan 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi 513. Sokak'ta bir binanın zemin katındaki dairede elektrik trafosundan yangın çıktı. Yangında 4 çocuk dumandan etkilendi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında içeride mahsur kalan K.Y. (12), E.U. (14), U.M.K. (15) ve H.T. ekipler tarafından dışarı çıkartıldı. Yaralı çocuklar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.T. hayatını kaybederken, diğerlerinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK