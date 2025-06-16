Şırnak'ta Elektrik Çarpması Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti

ŞIRNAK'ta evlerinde elektrik akımına kapılan Elif Uçar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde meydana geldi. Evlerinde elektrik akımına kapılan Elif Uçar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uçar, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Elif Uçar'ın cenazesinin, hastane morgunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Yeniaslanbaşar köyünde toprağa verileceği belirtildi.