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Şırnak'ta çocuklar ceylanları gözlemledi

Şırnak'ta düzenlenen etkinlikte çocuklar yaban hayatındaki ceylanları gözlemledi. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe öğrenci ve öğretmenler katıldı.