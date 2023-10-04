Şırnak'ta çocuklar ceylanları gözlemledi
Şırnak'ta düzenlenen etkinlikte çocuklar yaban hayatındaki ceylanları gözlemledi. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe öğrenci ve öğretmenler katıldı.
Şırnak'ta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar yaban hayatındaki ceylanları gözlemledi.
Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Dicle Ortaokulunda görevli öğretmen ve eğitim gören öğrencilerin katılımıyla Yaban Hayatı Yerleştirme Sahasında etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler, sahada bulunan ceylanları dürbünlerle gözleme imkanı buldu.
Kaynak: AA / Yaşam