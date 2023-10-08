Şırnak'ta çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi

Silopi ilçesinde bir binanın 2. katında çıkan yangın, evin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi.

Silopi ilçesi Ofis Mahallesi'nde gece saatlerinde bir binanın 2'nci katında henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevler evi kullanılmaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ölen veya yaralananın olmadığı yangınla inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK