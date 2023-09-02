Şırnak'ta Çaya Giren Kuzenler Boğuldu

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde çaya giren kuzenler Nurullah Berk (21) ve Resul Berk (18) boğuldu.

Olay, öğleden sonra Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyünde meydana geldi. Serinlemek için bölgedeki Habur Çayı'na giren kuzenler Nurullah ve Resul Berk'in akşam saatlerine kadar evlerine dönmemeleri üzerine aileleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Habur Çayında yapılan arama çalışmaların iki kuzenin cansız bedeni bulundu. Nurullah ve Resul Berk'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)