Şırnak'ta 300 Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı

Şırnak'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Gaziantep Erikçe Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'ndan getirilen 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğünce keklik popülasyonunu korumak amacıyla keklik üreme istasyonundan getirilen 300 kınalı keklik, kentin belirli alanlarında doğaya salındı.

Şube Müdürü Orhan Kalay, yaptığı açıklamada, Gaziantep Erikçe Kınalı Keklik Üretme İstasyonu'ndan getirilen 300 kınalı kekliği kentteki uygun alanlara bıraktıklarını söyledi.

Kalay, geçen hafta da Uludere ilçesinin Tanin bölgesinde 300 kınalı kekliği doğaya saldıklarını belirterek, iki haftada toplamda 600 kınalı kekliği doğaya bırakmış olduklarını ifade etti.

Kınalı kekliğin popülasyonunun korunmasını istediklerini aktararak, zararlı böceklerle mücadele kapsamında da kekliklerin önemli olduğunu vurguladı.

Bilinçsiz av yapılmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunan Kalay, yaban hayvanlarının korunması gerektiğini kaydetti.

Kalay, hayvanlara zarar verildiğinin görülmesi halinde kolluk birimlerine ya da kendilerine bilgi verilmesini istedi.???????