Şırnak-Cizre karayolunda tır ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Şırnak-Cizre karayolunda tünel girişinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak-Cizre karayolunda tünel girişinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şırnak ile Cizre arasındaki karayolunda tünel girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 BMK 196 plakalı tır ile 34 AEV 295 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK