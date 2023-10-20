Şırnak Cizre'de freni boşalan kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı

Şırnak Cizre ilçesinde freni boşalan kömür yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde 33 DA 979 plakalı kömür yüklü kamyon, yokuşta frenin boşalması sonucu çelik bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK