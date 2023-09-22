Şırnak Belediyesi İbadethanelerde Ücretsiz Su Hizmeti Sunacak

Şırnak Belediyesi, şehir merkezinde bulunan ibadethanelerde kullanılan sudan ücret alınmayacağını duyurdu. Belediye meclisinin aldığı kararla, içme ve kullanma suyu ücretsiz olarak sağlanacak.

Şırnak Belediyesi tarafından şehir merkezinde bulunan ibadethanelerde kullanılan sudan ücret alınmayacak.

Şırnak Belediyesi Eylül ayında yapılan meclis toplantısında aldığı karar ile Şırnak merkezde faaliyet gösteren ibadethanelerde kullanılan içme ve kullanma suyundan ücret alınmayacağı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Belediye meclisimizin Eylül ayında almış olduğu karar gereği ilimiz merkezde bulunan ibadethanelere içme ve kullanma suyu ücretsiz verilecektir" denildi.

Şırnak Belediyesi tarafından alınan karardan vatandaşlar memnun oldu. - ŞIRNAK