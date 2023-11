Sinop Üniversitesi Öğrencileri 'Şanslı' İsimli Köpeğe Sahip Çıktı

MUSTAFA USTA

Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu bahçesinde kulübede kalan 'Şanslı' isimli sokak köpeği, üniversite öğrencilerinin maskotu haline geldi. Sinop Üniversitesi öğrencisi Burcu Koyun, "Biraz zor bir hayatı var. Şu an sokakta olmuş olsaydı büyük ihtimal hayatta kalamazdı. O yüzden bence olduğu yerden gayet mutlu. Şanslı'ya gece gündüz bakıyoruz ve sürekli onunla ilgileniyoruz. Arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak Şanslı'ya bakıyoruz" dedi.

Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu bahçesinde kulübede kalan ve Sinop Üniversitesi öğrencilerin 'Şanslı' ismini verdiği köpek yaklaşık 4 ay önce kent merkezinde felçli halde bulundu. Şanslı'nın engeli bulunduğu için öğrenciler araştırma yaparak köpeğe tekerlekli yürüteç taktırdı. Şanslı, yurt bahçesinde her gün öğrencilerin kendi imkanlarıyla besleniyor ve tedavileri yaptırılıyor.

"ŞU AN SOKAKTA OLMUŞ OLSAYDI BÜYÜK İHTİMAL HAYATTA KALAMAZDI"

Sinop Üniversitesi öğrencisi Burcu Koyun, Şanslı'yı çok sevdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Biz depremden sonra yurda geldiğimizde Şanslı'nın yurtta kaldığını öğrendik. Arkadaşımız Büşra da sağ olsun sahiplendi ve tüm bakımlarını yaptırmaya başladık. Arkadaşlarımızdan da destek toplayarak Şanslı'yı Samsun'a getirdik ve tedavilerini yaptırmaya başladık. Neden felçli olduğu belli değil, fizik tedavi belki aşılabilir bir durum olduğunu söylediler. Tekerlekli yürüteci kendi imkanlarımız ile para toplayıp yaptıracaktık fakat daha sonra bir tane hayırsever ağabeyimiz bize çok güzel hediye verdi bu konuda. Şanslı'ya tekerlekli yürüteç imkanı sağladı. Biz de şu an kendi aramızda, kendi imkanlarımızla Şanslı için gıda maddesi alıyoruz. Birkaç hafta önce gençlik hastalığı olduğunu da açıkladılar daha sonra tedavileri yapıldı şu an atlatıldı diye gözüküyor. Biraz zor bir hayatı var. Şu an sokakta olmuş olsaydı büyük ihtimal hayatta kalamazdı. O yüzden bence olduğu yerden gayet mutlu. Şanslı'ya gece gündüz bakıyoruz ve sürekli onunla ilgileniyoruz. Arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak Şanslı'ya bakıyoruz."

"ŞANSLI'NIN BİZDE YERİ ÇOK FARKLI"

Sinop Üniversitesi öğrencisi Evim Yalçın ise "Şanslı ilk buraya geldiğinde aramızda paralar topladık. Güvenliğin oraya kutu koyduk. Şanslı için paralar biriktirdik. Onun dışında arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde hayvan dostu. Tüm hayvanlara karşı böyleler ama Şanslı'nın bizde yeri çok farklı çünkü sevgiye ihtiyacı var. Biz onun hep yanında olacağız. Güzel bir şekilde seven herkes zaten yanında bulunuyor. Hep birlikte ona kucak dolusu sevgimizi veriyoruz" dedi.