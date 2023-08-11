Sinop'un Gerze ilçesinde yaz Kur'an kurslarına veda pikniği düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde, yaz Kur'an kurslarına katılanlar için veda pikniği düzenlendi. Gerze Kaymakamlığı, Gerze Belediyesi ve ilçe müftülüğünce, İdemli mesire alanında yapılan pikniğe yaz Kur'an kursu öğrencileri ile cami görevlileri katıldı. Gerze Kaymakamı Tekin Dündar ve Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Kur'an kursu öğrencilerine elleriyle kahvaltı tabaklarını dağıttı.