Sinop'un Dikmen ilçesinde traktör uçuruma devrildi, sürücü ağır yaralandı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Sinop'un Dikmen ilçesinde Adem Taşkın'ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazada ağır yaralanan Taşkın, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Dikmen ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Adem Taşkın'ın kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, Çukurçalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada ağır yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Taşkın, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı. ?
Kaynak: AA / Yaşam