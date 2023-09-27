Sinop'un Ayancık ilçesinde bir binada yangın çıktı

Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan bir binanın en üst katında çıkan yangın, dairede hasara neden oldu. Olay yerine Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.